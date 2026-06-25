Vergunningsaanvraag explosieven in Dongen ontvangen

In Dongen is een aanvraag gedaan voor het vervoeren van explosieven. De vergunning betreft een locatie aan de Venusstraat.

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Op 22 juni 2026 is een aanvraag binnengekomen voor een vergunning om explosieven voor civiel gebruik te vervoeren. Het gaat om een locatie aan de Venusstraat 2 in Dongen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001013.

De behandeling van de aanvraag volgt de gebruikelijke procedure. De gemeente neemt doorgaans binnen acht weken een besluit, met een mogelijke verlenging van zes weken. Ook kan de termijn opschorten als er aanvullende informatie nodig is.