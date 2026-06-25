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Geen vergunning nodig voor berging Orffstraat Waalwijk

Vandaag om 11:09

De gemeente Waalwijk heeft besloten dat voor het uitbreiden van een berging op Orffstraat 14 geen omgevingsvergunning nodig is.

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Op 23 juni 2026 heeft het college van Waalwijk bepaald dat voor de plannen om een bestaande berging aan de Orffstraat 14 uit te breiden, geen vergunning vereist is. De aanvraag werd beoordeeld en afgewezen omdat de bouwactiviteit binnen het omgevingsplan past en vergunningvrij is.

Het besluit is dezelfde dag bekendgemaakt. Wie meer wil weten over deze zaak, kan de stukken inzien na het maken van een afspraak met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.

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