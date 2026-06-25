Procedure omgevingsvergunning Aarle-Rixtel aangepast

De gemeente Laarbeek heeft besloten om de procedure voor een omgevingsvergunning aan de Pater Eustachiuslaan 7 in Aarle-Rixtel om te zetten naar een uitgebreide aanpak.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een bijgebouw bij een bedrijfswoning. Deze aanvraag, ingediend op 16 januari 2026, wordt nu volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure behandeld. De locatie van het project is aan de Pater Eustachiuslaan 7 in Aarle-Rixtel.

Bij deze aanvraag horen verschillende activiteiten, waaronder bouwtechnische aspecten en het omgevingsplan. Het dossier heeft het zaaknummer ZOL-2026-000061 gekregen.