Informatiebijeenkomst woningbouw Kerkakkers I in Beek en Donk

De gemeente Laarbeek heeft plannen voor een woningbouwproject op Kerkakkers I in Beek en Donk. Op 9 juli 2026 wordt hierover een informatieavond georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf aanmelden. Het project biedt ruimte voor twintig koop- en huurwoningen.

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Het plan omvat zeven semibungalows, zeven betaalbare rijwoningen en zes sociale huurwoningen. De woningen worden ontwikkeld door toekomstige bewoners via een zogenaamd CPO-project, waarbij men gezamenlijk en onder begeleiding bouwt. De locatie heeft een totale oppervlakte van 2.802 vierkante meter.

Tijdens de informatieavond geeft Vastgoedregisseur uitleg over het proces, de planning en de kosten. De avond is bedoeld voor geïnteresseerden in de koopwoningen. Inschrijven voor de loting van deze woningen kan tot en met 26 augustus 2026. Daarbij gelden voorwaarden zoals maatschappelijke of economische binding met Laarbeek en een zelfbewoningsplicht.

De sociale huurwoningen worden turn-key overgedragen aan WoCom, die verantwoordelijk is voor de toewijzing. Inschrijven voor deze huurwoningen is op dit moment niet mogelijk.