Grondwerk voor batterijenopslag bij Solarpark Snelle Loop

Bij Solarpark Snelle Loop in Beek en Donk is een melding gedaan voor grondwerk. Het gaat om werkzaamheden voor de aanleg van batterijenopslag.

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Van Lankveld Grond, Weg en Waterbouw B.V. heeft een melding ingediend bij de gemeente Laarbeek. Dit betreft het toepassen van grond, wat betekent dat er grond gebruikt of aangelegd wordt. De werkzaamheden zijn bedoeld voor het realiseren van batterijenopslag bij het Solarpark Snelle Loop.

De melding is gedaan op 22 juni 2026 en is geregistreerd onder verzoeknummer 2026062201287. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is dit uitsluitend een kennisgeving, waardoor bezwaar maken niet mogelijk is.