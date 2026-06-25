Gemeente Laarbeek stelt nieuwe parkeernota 2026 vast

De gemeenteraad van Laarbeek heeft de Parkeernota 2026 vastgesteld. Deze nota vervangt de parkeernormen van 2023 en biedt een actueel kader voor parkeerbeleid bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

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De nieuwe parkeernota van Laarbeek is opgesteld om te voldoen aan veranderende mobiliteitsbehoeften en actuele landelijke parkeerkencijfers van het CROW. Door deze aanpassing moet de gemeente beter inspelen op de parkeerbehoefte van zowel auto’s als fietsen bij nieuwe projecten.

De nota richt zich op efficiënt ruimtegebruik, leefbaarheid en bereikbaarheid. Voor de aanleg van parkeerplaatsen gelden nieuwe normen, inclusief richtlijnen voor laadpunten en gehandicaptenparkeerplaatsen. De gemeente hanteert hierbij maatwerk en dubbelgebruik van parkeerplaatsen waar mogelijk, mits juridisch geborgd.