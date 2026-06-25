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Vergunning verleend voor bedrijfsgebouwen in Huijbergen

Vandaag om 11:13

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor het anders gebruiken van bedrijfsgebouwen aan de Weg naar Wouw 38 in Huijbergen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 23 juni 2026 verzonden. Het gaat om een binnenplanse afwijking, wat betekent dat de bedrijfsgebouwen op deze locatie een andere functie krijgen dan oorspronkelijk was toegestaan.

De locatie bevindt zich in Huijbergen, een dorp in de gemeente Woensdrecht. Het besluit is genomen volgens de standaard voorbereidingsprocedure.

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