Werkzaamheden aan gasleiding in Geldrop

Van maandag 29 juni tot en met donderdag 9 juli werkt Enexis aan de gasleiding op de brug tussen de Burgemeester Termeerstraat en de Broekstraat in Geldrop. Het weggedeelte op de brug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

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De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de huidige gasleiding. Deze wordt via een gestuurde boring onder het kanaal en de brug door aangelegd. Het doel is om de leiding te moderniseren en toekomstige problemen te voorkomen.

De afsluiting geldt alleen voor gemotoriseerde voertuigen. De straten Burgemeester Termeerstraat en Broekstraat blijven tot aan de brug bereikbaar. Voor fietsers en voetgangers is er een doorgang over de brug, al is de beschikbare ruimte beperkt.

Beperken van overlast

Enexis en aannemer Hurkmans doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden zijn gepland om binnen elf dagen afgerond te zijn.

Bewoners worden bedankt voor hun begrip en kunnen bij vragen contact opnemen met Enexis. De uitvoerder is bereikbaar via telefoonnummer 088 857 7000.