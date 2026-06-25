Dierenverblijven gemeld aan Lochtjesweg in Mill

in Land van cuijk

Bij Lochtjesweg 3 in Mill is een melding gedaan voor dierenverblijven.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Land van Cuijk hebben op 1 april 2026 een melding ontvangen voor het realiseren van dierenverblijven aan de Lochtjesweg 3 in Mill.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/502565 en DSO-kenmerk 2026040100252. Het betreft een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding is geen bezwaar mogelijk.