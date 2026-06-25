Beslistermijn verlengd voor werktuigenberging in Sint Hubert

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een werktuigenberging te bouwen aan de Derksweg 1 in Sint Hubert.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag gaat over het bouwen van een werktuigenberging op het adres Derksweg 1, 5454ND Sint Hubert.

De aanvraag is op 29 april 2026 ontvangen en heeft zaaknummer Z2026-00002832. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt, dat kan pas nadat er op de vergunningaanvraag is beslist.