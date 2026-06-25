Vergunningsaanvraag voor mestsilo's in Vierlingsbeek

Op Kiekuutweg in Vierlingsbeek zijn plannen ingediend voor de bouw van twee mestsilo's. Het gaat om een aanvraag die op 19 juni 2026 bij de gemeente Land van Cuijk is binnengekomen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het bouwen van twee mestsilo's op het adres Kiekuutweg 1 in Vierlingsbeek. Het project valt onder twee soorten bouwactiviteiten: een omgevingsplan en technische bouw. De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure.

De behandeling van de aanvraag kent een beslistermijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Zodra de beoordeling is afgerond, neemt de gemeente een besluit. Bezwaar maken tegen de aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn is niet mogelijk.