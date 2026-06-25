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Vergunningsaanvraag voor hekwerk in Son en Breugel
Vandaag om 11:17
De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een hekwerk op de Kuilen 3.
Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben op 22 juni 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een hekwerk. Het gaat om de locatie de Kuilen 3, met zaaknummer 08483755800.
De gemeente benadrukt dat dit slechts een kennisgeving is. De plannen liggen niet ter inzage en bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat een besluit is genomen over de aanvraag.
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