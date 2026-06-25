Veilige oversteek bij crematorium in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft besloten een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Planetenlaan. Dit moet de veiligheid verbeteren voor voetgangers richting het crematorium.

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Door drukte bij het crematorium aan de Planetenlaan parkeren bezoekers regelmatig bij Thermae Son. Hierdoor ontstaat een stroom voetgangers die de Planetenlaan moeten oversteken. Om deze oversteek veiliger te maken, komt er een voetgangersoversteekplaats (VOP) met markeringen en borden.

De politie is geïnformeerd en akkoord met deze maatregel. Het besluit is gepubliceerd in het gemeenteblad en kan door iedereen worden ingezien.