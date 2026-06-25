Vergunningsaanvraag voor bijgebouw in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een bijgebouw aan de Blekerstraat 1. Het verzoek is ingediend op 22 juni 2026.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De plannen zijn ingediend door een partij op het adres Blekerstraat 1, 5694 AM in Son en Breugel.

Het college van burgemeester en wethouders zal de aanvraag beoordelen. Pas daarna kunnen eventuele bezwaren worden gemaakt. Op dit moment is er geen mogelijkheid om de plannen in te zien.