Vergunningsaanvraag voor renovatie en uitbreiding in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor het renoveren en uitbreiden van een dubbele woning aan de Vaartstraat in Kaatsheuvel.

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De aanvraag betreft de adressen Vaartstraat 100 en Vaartstraat 100 A in Kaatsheuvel. Het gaat om een renovatie en uitbreiding van de bestaande dubbele woning. Deze aanvraag is op 22 juni 2026 ontvangen.

De renovatie en uitbreiding moeten bijdragen aan een verbeterde indeling en mogelijk een groter woonoppervlak. Het is nog onbekend wanneer de werkzaamheden zullen starten.