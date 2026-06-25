Nieuwe woningen en natuur op plek agrarisch bedrijf in Herpen

De gemeente Oss wil het omgevingsplan wijzigen voor de Hamelspoelweg 16 in Herpen. Het agrarisch bouwvlak verdwijnt en maakt plaats voor vier woningen en 2,4 hectare natuur. Omwonenden zijn via een omgevingsdialoog betrokken bij de plannen.

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Het huidige agrarische bedrijf aan de Hamelspoelweg 16 in Herpen wordt gesaneerd. Hierbij worden de agrarische bebouwing en voorzieningen gesloopt. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning. Daarnaast komen er drie woningen in één bouwmassa en één vrijstaande woning bij. Een belangrijk onderdeel van het plan is de aanleg van 2,4 hectare natuur, waarvoor agrarische gronden worden ingezet.

Omwonenden zijn geïnformeerd via een omgevingsdialoog, waarbij meningen en ideeën konden worden gedeeld. Deze gesprekken bieden de gemeente inzicht in verschillende belangen en helpen om het plan te verbeteren en keuzes te onderbouwen. De uiteindelijke wijziging van het omgevingsplan wordt later ter inzage gelegd, waarna reacties mogelijk zijn.