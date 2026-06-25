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Omgevingsvergunning voor 72 woningen en commerciële ruimtes in Oss
Vandaag om 11:23
Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor de bouw van 72 woningen en twee commerciële ruimtes aan de Raadhuislaan.
Op de Raadhuislaan 26 in Oss is een aanvraag ingediend voor de transformatie en nieuwbouw van 72 woningen en twee commerciële ruimtes. De gemeente heeft deze aanvraag op 23 juni 2026 ontvangen. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.
De stukken rondom de aanvraag kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.
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