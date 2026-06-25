Vergunning verleend voor herbouwen schuur in Neerloon

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunning verleend voor het herbouwen van een schuur aan de Valkstraat tegenover nummer 2 in Neerloon.

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De omgevingsvergunning is op 23 juni 2026 verstuurd door de gemeente Oss. Met deze vergunning mag de schuur op de genoemde locatie worden herbouwd, wat een officiële toestemming is om de bouwwerkzaamheden uit te voeren.

Het besluit is onderdeel van de gebruikelijke procedure voor bouwprojecten en geldt vanaf de dag na verzending. Hierdoor wordt het mogelijk om de schuur volgens de vastgestelde regels te herbouwen.