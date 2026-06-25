Exploitatievergunning verleend voor Wolfskooi 1 in Oss

De burgemeester van Oss heeft een exploitatievergunning verleend voor Wolfskooi 1. Het besluit is op 23 juni 2026 verstuurd.

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De exploitatievergunning geldt voor het adres Wolfskooi 1, dat in de gemeente Oss ligt. Dit betekent dat de eigenaar toestemming heeft gekregen om op deze locatie een bedrijf of zaak te exploiteren. Het kenmerk van de vergunning is CLZ-00019153.

Met dit besluit kan de locatie officieel worden gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten. Het besluit is genomen door de burgemeester en verstuurd op 23 juni 2026.