Oss breidt ondersteuning voor energie-initiatieven verder uit

De gemeente Oss heeft het beleid voor energie-initiatieven uitgebreid. De financiële steun voor projecten is verruimd en aanvullende verzekeringen worden vergoed. Ook komt er meer ruimte voor drukwerk en begeleiding.

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Het vernieuwde beleid, dat loopt van 2026 tot 2029, richt zich op het ondersteunen van lokale initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. In Oss zijn verschillende energiecoöperaties en burgerinitiatieven actief, zoals DAM Power en Warmteschap Megen. Deze groepen krijgen nu meer mogelijkheden om hun ideeën te realiseren.

Nieuw is onder andere de vergoeding van opstartkosten voor dochterorganisaties van bestaande coöperaties en hulp bij het aanpassen van statuten. Daarnaast kunnen initiatieven rekenen op hulp bij werving van vrijwilligers en begeleiding in organisatieontwikkeling. De gemeente biedt ook financiële ondersteuning voor projecten die energiecoöperaties transformeren naar warmtegemeenschappen.

Burgerinitiatieven kunnen gebruikmaken van een vast aanspreekpunt en ontvangen hulp bij vergunningentrajecten. Ook wordt drukwerk, zoals flyers en posters, voortaan vergoed. Met deze maatregelen wil de gemeente niet alleen de energietransitie versnellen, maar ook inwoners meer betrekken bij duurzame projecten.