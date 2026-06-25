Melding grondaanvulling na sloop stallen in Sterksel

Mts. van den Wildenberg-Gielen heeft gemeld dat zij grond willen aanvullen op Chijnsgoed 3 in Sterksel. Dit is nodig om het terrein na het slopen van stallen gelijk te maken met het maaiveld.

Gevonden voor jou

De melding is op 17 juni 2026 ingediend bij de gemeente Heeze-Leende. Het gaat om het toepassen van grond, een procedure waarbij grond wordt gebruikt om een terrein op te hogen of aan te passen. Dit gebeurt volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het college van burgemeester en wethouders benadrukt dat een melding volgens het Bal alleen een kennisgeving is. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.