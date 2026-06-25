Sigarettenpeuken opruimen in Heeze-Leende op 4 juli

Op zaterdag 4 juli organiseert de gemeente Heeze-Leende een actie om sigarettenpeuken op te ruimen. Het doel is aandacht vragen voor de milieuschade die peuken veroorzaken.

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Sigarettenfilters zijn wereldwijd een van de grootste vormen van zwerfafval. De filters bevatten duizenden giftige stoffen die schadelijk zijn voor bodem, water en dieren. Eén peuk kan zelfs tot 1.000 liter water vervuilen. Dit probleem is ook zichtbaar in de straten en natuur van Heeze-Leende.

Om hier iets aan te doen, heeft de gemeente zich aangesloten bij de Plastic PeukMeuk Dag. Deze landelijke en internationale actie richt zich op het opruimen van sigarettenpeuken en het vergroten van bewustzijn rondom dit afvalprobleem. Vrijwilligers gaan onder begeleiding van ervaren zwerfafval-pakkers, ook wel zap’ers genoemd, samen op pad.

Praktische informatie

De opruimactie start op zaterdag 4 juli om half twee ’s middags. Het verzamelpunt is bij Café De Zwaan aan de Kapelstraat in Heeze. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom om mee te helpen. De gemeente moedigt deelnemers aan om grijpers, handschoenen en vuilniszakjes mee te nemen, zodat het opruimen efficiënt verloopt.

Met deze actie hoopt Heeze-Leende een bijdrage te leveren aan een schoner milieu en meer bewustwording over de impact van sigarettenpeuken.