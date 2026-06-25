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Auto's botsen op elkaar op snelweg bij Mierlo, slachtoffer naar ziekenhuis
Vandaag om 11:23 • Aangepast vandaag om 11:53
Twee auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de A67 bij Mierlo. Een inzittende van de achterste auto raakte bij het ongeval gewond.
Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden van de auto waren onderweg naar een festival.
De bestuurder van de voorste auto is door de politie naar huis gebracht. Beide auto's werden getakeld.
Een rijstrook ging tijdelijk dicht voor het verkeer.
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