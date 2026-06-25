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Herdenkingsplaquette gepland in park Nuenen

Vandaag om 11:28

In Nuenen is een vergunning aangevraagd voor een herdenkingsplaquette in het park.

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De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een herdenkingsplaquette in een park. Het gaat om perceel E 8734, gedeeltelijk gelegen in Nuenen. De aanvraag is op 22 juni 2026 ingediend.

Belangstellenden kunnen de stukken vanaf nu digitaal opvragen bij de gemeente. Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas als de vergunning definitief is verleend.

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