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Sluitingstijd Café de Stam verruimd tijdens WK-nachtwedstrijd
Vandaag om 11:28
Op 26 juni 2026 mag Café de Stam in Nuenen langer openblijven vanwege een WK-nachtwedstrijd. De ontheffing geldt voor het adres Gerwenseweg 38.
Café de Stam heeft toestemming gekregen om de sluitingstijd op 26 juni 2026 te verruimen. Dit gebeurt vanwege een nachtwedstrijd tijdens het WK-voetbal. Het café is gevestigd aan de Gerwenseweg 38 in Nuenen.
De oorspronkelijke publicatie over deze ontheffing bevatte een foutieve datum en is daarom gerectificeerd. De juiste datum is 26 juni 2026. Het besluit werd op 16 juni 2026 verzonden door de gemeente Nuenen.
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