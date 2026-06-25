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Nok van woning in Nuenen mogelijk verhoogd
Vandaag om 11:28
Er is een aanvraag ingediend om de nok van een woning in Nuenen te verhogen.
De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft een aanvraag ontvangen voor het verhogen van de nok van een woning aan Heerendonk 2 in Nuenen. De aanvraag is op 22 juni 2026 binnengekomen en heeft zaaknummer 08203757340.
Belangstellenden kunnen de stukken vanaf nu digitaal opvragen bij de gemeente. Een bezwaar indienen is op dit moment nog niet mogelijk. Dat kan pas zodra de omgevingsvergunning is verleend.
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