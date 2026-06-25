Beslistermijn verlengd voor verbouwing Nieuw Ervensestraat in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om de verbouwing van een woning en bijgebouwen aan de Nieuw Ervensestraat.

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Burgemeester en wethouders hebben besloten de termijn voor de aanvraag met zes weken te verlengen. De vergunning betreft een verbouwing aan de Nieuw Ervensestraat 17 in Nuenen.

De verlengde termijn loopt tot 8 augustus 2026. Het zaaknummer van deze aanvraag is 08203026486.