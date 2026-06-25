Melding opslag grond bij Voirt in Nuenen

Visser Hoogeloon B.V. heeft in Nuenen een melding gedaan voor tijdelijke opslag van grond. Het gaat om meerdere partijen grond bij Voirt. Deze melding is op 15 juni 2026 geregistreerd.

Gevonden voor jou

De melding is ingediend bij de gemeente Nuenen en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit regelt hoe activiteiten die invloed hebben op de leefomgeving, zoals het opslaan van grond, gemeld moeten worden.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding, omdat het om een kennisgeving gaat en niet om een vergunningaanvraag. De opslaglocatie is aangegeven als Voirt ong. te Nuenen. Het bijbehorende zaaknummer is Z-2026-010249.