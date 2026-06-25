Container mag maandenlang op straat staan in Vught

De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container aan de Jacob van Ruisdaelstraat 20. De vergunning geldt van 3 juli tot en met 31 oktober 2026.

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De container mag ruim drie maanden blijven staan op de openbare weg in Vught. Het gaat om een locatie aan de Jacob van Ruisdaelstraat 20. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een ontheffing verleend, die op 22 juni 2026 is verstuurd.

De vergunning is specifiek bedoeld voor het gebruik van de straat om een container te plaatsen. Dit soort aanvragen wordt beoordeeld om te zorgen dat het veilig en praktisch blijft voor de omgeving.