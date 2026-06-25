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Hijskraan op Langedam in Vught krijgt ontheffing
Vandaag om 11:29
De gemeente Vught heeft toestemming verleend voor het plaatsen van een hijskraan op Langedam 29. Dit gebeurt op 22 juli 2026.
De aanvraag voor het gebruik van de openbare weg is goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Vught. De hijskraan zal op het adres Langedam 29 in Vught worden geplaatst.
De ontheffing is op 22 juni 2026 verzonden. Het betreft het dossier met nummer Z26-307322.
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