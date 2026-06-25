Bomenkap en aanleg uitweg in Vught goedgekeurd

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het kappen van tien bomen en het aanleggen van een uitweg bij Jagersboschlaan 8A. Er geldt een herplantplicht van zes bomen.

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Op het perceel E 4395, gelegen bij Jagersboschlaan 8A in Vught, mogen tien bomen worden gekapt. Het gaat om bomen met de nummers 8, 29, 33, 37, 38, 41, 44, 45, 47 en 48. Tegelijkertijd is toestemming gegeven voor het realiseren van een uitweg.

De vergunning is op 15 juni 2026 verzonden. Voor de gekapte bomen geldt een verplichting om zes nieuwe bomen te planten. Hiermee wordt de impact op het milieu gedeeltelijk gecompenseerd.