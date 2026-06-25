Hitte kan gevaarlijk zijn voor je huisdier: let op deze signalen

Door de hoge temperaturen lopen ook huisdieren risico op oververhitting. Omdat dieren vaak pas laat aangeven dat er iets mis is, worden de eerste signalen van oververhitting gemakkelijk over het hoofd gezien.

Honden, katten, vogels, konijnen en andere huisdieren kunnen tijdens warme dagen snel in de problemen komen. Een hond die na een wandeling blijft hijgen, een kat die opvallend sloom is of een vogel die anders ademt dan normaal, kan al hulp nodig hebben. Dieren raken warmte moeilijk kwijt

Waar mensen zweten om af te koelen, kunnen veel dieren nauwelijks zweten. Ze proberen hun lichaamstemperatuur vooral te verlagen door te hijgen of een koele plek op te zoeken. "Dieren hebben een dikke vacht, dat is net een soort winterjas die ze continu aan hebben. Waar jij met een winterjas aan niet comfortabel bent, zijn je dieren dat ook niet en is er een reëel risico op oververhitting en sterfte", zegt dierenarts Piet Hellemans. Heeft een dier geen schaduw, verkoeling of vers drinkwater, dan kan de lichaamstemperatuur snel oplopen. Vooral jonge en oudere dieren, zieke dieren, kortsnuitige rassen en konijnen, knaagdieren en vogels in buitenverblijven zijn extra kwetsbaar.