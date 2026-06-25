Hitte kan gevaarlijk zijn voor je huisdier: let op deze signalen
Door de hoge temperaturen lopen ook huisdieren risico op oververhitting. Omdat dieren vaak pas laat aangeven dat er iets mis is, worden de eerste signalen van oververhitting gemakkelijk over het hoofd gezien.
Honden, katten, vogels, konijnen en andere huisdieren kunnen tijdens warme dagen snel in de problemen komen. Een hond die na een wandeling blijft hijgen, een kat die opvallend sloom is of een vogel die anders ademt dan normaal, kan al hulp nodig hebben.
Dieren raken warmte moeilijk kwijt
Waar mensen zweten om af te koelen, kunnen veel dieren nauwelijks zweten. Ze proberen hun lichaamstemperatuur vooral te verlagen door te hijgen of een koele plek op te zoeken.
"Dieren hebben een dikke vacht, dat is net een soort winterjas die ze continu aan hebben. Waar jij met een winterjas aan niet comfortabel bent, zijn je dieren dat ook niet en is er een reëel risico op oververhitting en sterfte", zegt dierenarts Piet Hellemans.
Heeft een dier geen schaduw, verkoeling of vers drinkwater, dan kan de lichaamstemperatuur snel oplopen. Vooral jonge en oudere dieren, zieke dieren, kortsnuitige rassen en konijnen, knaagdieren en vogels in buitenverblijven zijn extra kwetsbaar.
Volgens Stichting DierenLot begint oververhitting vaak minder opvallend dan veel mensen denken. "Veel mensen denken bij oververhitting aan een dier dat instort. Maar vaak begint het veel subtieler: een dier is stiller, ademt anders of zoekt geen contact meer. Juist die kleine veranderingen zijn belangrijk om serieus te nemen."
Zo herken je een oververhit dier
Een oververhit dier hoeft niet direct in te storten. Let daarom op signalen als:
- veel hijgen of snel ademhalen
- sloom of lusteloos zijn
- overmatig kwijlen
- warm aanvoelen
- rode of juist bleke slijmvliezen (dat is de binnenkant van de bek, het tandvlees en de tong, red.)
- wankel lopen
- braken of diarree
- minder goed reageren op de omgeving
- toevallen of instorten
Wat moet je doen als je dier oververhit is?
Denk je dat een dier oververhit is? Handel dan snel, maar blijf rustig. Breng het dier direct naar een koele plek uit de zon en begin voorzichtig met afkoelen met lauw water of vochtige doeken. Gebruik daarbij geen ijskoud water, gooi geen emmer koud water over het dier en leg het ook niet in een koud bad, omdat dat juist averechts kan werken.
Laat een natte handdoek bovendien niet langdurig op het dier liggen. Bied kleine beetjes drinkwater aan als het dier goed bij bewustzijn is, maar dwing het niet om te drinken.
Zodra de lichaamstemperatuur begint te dalen, is het belangrijk om te voorkomen dat het dier te ver afkoelt. Wacht bij ernstige klachten niet af en neem bij twijfel direct contact op met een dierenarts.
Voorkomen is beter dan genezen
Volgens Stichting DierenLot kun je veel problemen voorkomen door altijd vers drinkwater beschikbaar te hebben en dieren uit de directe zon te houden. Zorg bij warm weer voor een schaduwrijke plek met voldoende luchtcirculatie, zodat dieren zichzelf zo goed mogelijk kunnen afkoelen.
Merk je dat je huisdier zich anders gedraagt dan normaal of sneller ademt? Neem dat serieus en bel bij twijfel altijd de dierenarts.
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