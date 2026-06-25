Evenementenvergunning voor Poldertreffen in Almkerk verleend

De gemeente Altena heeft een vergunning verleend voor het Poldertreffen in Almkerk. Het evenement vindt plaats op zaterdag 18 juli en zondag 19 juli 2026 aan de Provincialeweg Noord.

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Het Poldertreffen wordt georganiseerd door Stichting Harley Davidson Club Almkerk. Op zaterdag 18 juli begint het evenement om twee uur ’s middags en duurt tot één uur ’s nachts. Op zondag 19 juli is het programma van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s ochtends.

De locatie van het evenement is Provincialeweg Noord 42 in Almkerk. De vergunning is op 25 juni 2026 officieel verzonden. Meer informatie over de vergunning is vanaf de eerstvolgende werkdag na publicatie in te zien bij de gemeente Altena.