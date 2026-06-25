Zwem4daagse Bijtelskil krijgt vergunning in Sleeuwijk

De Zwem4daagse in zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van maandag 24 augustus tot en met zaterdag 29 augustus 2026, telkens van zes uur tot half negen 's avonds.

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De Zwem4daagse wordt georganiseerd door Stichting Zwembad Bijtelskil en zal plaatsvinden op de locatie aan de Griendweg 18 in Sleeuwijk. Het evenement staat gepland voor zes opeenvolgende dagen, waarbij bezoekers tussen zes uur en half negen 's avonds aan verschillende zwemactiviteiten kunnen deelnemen.

De vergunning is op 25 juni 2026 verleend door de burgemeester en wethouders van Altena. Voor wie meer informatie zoekt, is de vergunning vanaf de eerstvolgende werkdag na publicatie in te zien op afspraak bij de gemeente Altena.