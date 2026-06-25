Aanpassingen weekmarkt in gemeente Loon op Zand

Vanwege aanhoudende hitte zijn er wijzigingen voor de markten in Loon op Zand en Kaatsheuvel. De markt in Loon op Zand gaat morgenochtend door, maar die in Kaatsheuvel is afgelast.

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De zomerse temperaturen zorgen deze week voor aanpassingen op de weekmarkten in de regio. In Loon op Zand is de markt morgenochtend gewoon geopend van acht uur tot twaalf uur. Bezoekers wordt geadviseerd om rekening te houden met de warmte.

In Kaatsheuvel is de situatie anders: de markt op woensdagmiddag is vanwege de hitte geschrapt. Het is niet bekend of deze later wordt ingehaald.

Advies bij hoge temperaturen

Bij een bezoek aan de markt wordt aangeraden voldoende te drinken mee te nemen en regelmatig de schaduw op te zoeken. Zo kun je de warmte beter verdragen.