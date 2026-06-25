Aangepaste verkeerssituatie Wilhelminaplein in Someren deze zomer

Het Wilhelminaplein in Someren krijgt van 6 juli tot en met 24 augustus eenrichtingsverkeer tussen de Laan ten Roode en de Postelstraat/Kanaalstraat vanwege de zomerdrukte.

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Om het Wilhelminaplein in Someren tijdens de zomermaanden veilig en bereikbaar te houden, worden tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld. Vanaf 6 juli is eenrichtingsverkeer van kracht tussen de Laan ten Roode en de Postelstraat/Kanaalstraat. Automobilisten kunnen alleen vanaf de Laan ten Roode langs het plein rijden.

De maatregelen blijven van kracht tot en met 24 augustus. Ze zijn bedoeld om de zomerdrukte op het plein in goede banen te leiden. Het Wilhelminaplein is een populaire locatie waar zowel bewoners als bezoekers samenkomen.

Afsluitingen tijdens Midzomeravonden

Op zes donderdagavonden in juli en augustus wordt een deel van het plein afgesloten voor verkeer. Dit gebeurt tijdens de Midzomeravonden op 16, 23 en 30 juli en op 6, 13 en 20 augustus. De afsluiting geldt telkens van vijf uur ’s middags tot één uur ’s nachts ter hoogte van Bij Guus.

Bezoekers wordt gevraagd rekening te houden met de aangepaste verkeerssituatie en mogelijke afsluitingen. De gemeente Someren hoopt zo voor iedereen een veilige en gezellige zomer te creëren op het Wilhelminaplein.