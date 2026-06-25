Navigatie overslaan
Ontdek

Auto vliegt over de kop in Valkenswaard, bestuurder gewond

Vandaag om 11:36
Auto vliegt over de kop in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Auto vliegt over de kop in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een auto is donderdagochtend over de kop gevlogen op de Westparallel in Valkenswaard. De bestuurder raakte gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto begon te slingeren, raakte de middenberm en vloog vervolgens in de rechterberm over de kop. De wagen belandde op de zijkant.

De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen, maar werd daarna met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. 

De weg werd even afgesloten. 

  • Auto vliegt over de kop in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
    Auto vliegt over de kop in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • Auto vliegt over de kop in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.