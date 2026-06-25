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Auto vliegt over de kop in Valkenswaard, bestuurder gewond
Vandaag om 11:36
Een auto is donderdagochtend over de kop gevlogen op de Westparallel in Valkenswaard. De bestuurder raakte gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De auto begon te slingeren, raakte de middenberm en vloog vervolgens in de rechterberm over de kop. De wagen belandde op de zijkant.
De bestuurder kon zelfstandig uit het voertuig komen, maar werd daarna met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.
De weg werd even afgesloten.
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