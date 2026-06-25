Portefeuilleverdeling nieuwe college Deurne bekend

Het nieuwe college van Deurne is gestart met een duidelijke portefeuilleverdeling. Burgemeester Greet Buter en vijf wethouders hebben hun aandachtsgebieden en dorpen of wijken toegewezen gekregen.

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Het college van burgemeester en wethouders in Deurne gaat aan de slag met de bestuurlijke opgaven uit het coalitieakkoord ‘Aan het werk voor Deurne’. De verdeling van de portefeuilles is vastgesteld, waardoor de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurders helder zijn.

Naast hun inhoudelijke taken hebben de wethouders ook een rol als gebiedswethouder. Elk van hen is gekoppeld aan één of meerdere dorpen of wijken binnen de gemeente. In deze functie zijn ze het aanspreekpunt voor inwoners en verenigingen. Ze brengen signalen uit de samenleving terug naar het college en werken aan een gebiedsgerichte aanpak van vraagstukken.

Verdeling portefeuilles

Burgemeester Greet Buter neemt de portefeuille bestuur, veiligheid en representatie op zich. Joan van Rixtel richt zich op landelijk gebied, energie en toerisme en is gebiedswethouder voor Vlierden en Liessel.

Janke van Dijk heeft wonen, openbare ruimte en verenigingen in haar portefeuille en is verantwoordelijk voor Helenaveen, Neerkant en Deurne Centrum. Geert van Rijt beheert financiën, sociaal domein en economie en is gebiedswethouder voor Deurne West en de Sint Jozefparochie.

Jeroen van Lierop heeft voorzieningen, cultuur en communicatie als aandachtsgebied en is gekoppeld aan Koolhof en Zeilberg. Wouter Bulten focust op mobiliteit, onderwijs en digitalisering en vertegenwoordigt Heiakker, Provinciebuurt, Vlier-Noord en Walsberg.

Met deze verdeling werkt het college als één team aan de uitdagingen voor Deurne. Het combineren van inhoudelijke portefeuilles met een gebiedsgerichte aanpak moet bijdragen aan een efficiënte en betrokken werkwijze.