Spreekwoordenroute Klundert opent deze zomer

Vanaf zaterdag 4 juli kunnen gezinnen in Klundert een interactieve wandeling maken. De nieuwe spreekwoordenroute laat kinderen op speelse wijze de geschiedenis van de vestingstad ontdekken.

Gevonden voor jou

De officiële opening van de route vindt plaats op zaterdag 4 juli om elf uur ’s ochtends bij De Stad Klundert aan de Molenstraat 33. Wethouder Danny Dingemans verzorgt de opening, waarna leden van de scouting als eersten op pad gaan. De route is gratis toegankelijk en het routeboekje is verkrijgbaar bij het toeristisch informatiepunt in Klundert.

Tijdens de wandeling maken kinderen kennis met Maurits, die hen meeneemt langs plekken als het oude stadhuis en de stenen poppen. Onderweg leren ze niet alleen over de verdedigingswerken van de stad, maar ook over de betekenis van bekende Nederlandse spreekwoorden. Door opdrachten en puzzels op te lossen, wordt het een speelse en leerzame ervaring.

Succes in Willemstad

De route in Klundert volgt op het succes van de spreekwoordenroute in Willemstad, die tijdens de meivakantie werd gelanceerd. Daar trokken veel gezinnen eropuit en de reacties waren enthousiast. Het concept blijkt een laagdrempelige manier om taal en geschiedenis met elkaar te verbinden.

De wandeling in Klundert is ongeveer 2,3 kilometer lang en duurt circa 75 minuten. Studio Spreekwoord ontwikkelde de route in samenwerking met Heemkundekring Die Overdraghe, gemeente Moerdijk en Visit Moerdijk. De provincie Noord-Brabant ondersteunde het project financieel.

De opening op zaterdag wordt feestelijk gevierd. Iedereen is welkom om de route uit te proberen en meer te leren over de rijke historie van Klundert.