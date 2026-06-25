Bouw Windpark De Pals gestart in Bladel

De bouw van Windpark De Pals in Bladel is begonnen. Deze week is de bouwplaats ingericht en starten de eerste werkzaamheden. Het bouwverkeer rijdt via de Bredasebaan en De Pals naar de locatie. Omwonenden kunnen de komende tijd meer vrachtwagens in de omgeving verwachten.

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De bouwplaats voor Windpark De Pals wordt ingericht op een erf aan De Pals in Bladel. Vanuit deze locatie worden alle werkzaamheden gecoördineerd. Het bouwverkeer maakt gebruik van de Bredasebaan en De Pals om toegang te krijgen tot het terrein.

Volgens de huidige planning wordt deze week een graafmachine naar de bouwplaats gebracht. Vervolgens starten de werkzaamheden voor het aanleggen van tijdelijke bouwwegen naar de locaties van de windturbines. Tussen dinsdag 30 juni en vrijdag 3 juli rijden dagelijks tien tot twintig vrachtwagens met materialen naar het gebied.

Werkzaamheden tot 2027

De aanleg van ondergrondse kabels begint in week 29. Deze kabels transporteren de opgewekte stroom van de turbines naar het elektriciteitsnet. In week 34 starten de werkzaamheden voor de funderingen en werkterreinen van de hijskranen, die tot december 2026 zullen duren.

Na de bouwvak worden op twee plekken fiets-, wandel- en ruiterpaden gekruist voor werkzaamheden. Hierover wordt nog aanvullende informatie gedeeld. Vanaf maart 2027 worden de onderdelen van de windturbines geleverd en begint de opbouw.

Meer bouwverkeer in de omgeving

Omwonenden moeten rekening houden met meer bouwverkeer in de omgeving. De exacte planning kan nog veranderen door factoren als het weer, leveranciers en aannemers. Het project wordt begeleid door Renewable Energy Factory.

Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven via de website van Windpark De Pals, een digitale nieuwsbrief of de gemeentepagina in de lokale krant PC55.