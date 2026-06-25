Nieuwe gezichten in gemeenteraad Bladel

De gemeenteraad van Bladel heeft tien nieuwe raadsleden verwelkomd. Ely van Weert (VVD) en Niels Beerens (CDA) zijn twee van hen. Zij willen zich inzetten voor een leefbare, veilige en sterke gemeente.

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Op 1 april zijn de nieuwe gemeenteraadsleden van Bladel beëdigd. De raad telt negentien zetels, waarvan het CDA en Bladel Transparant er elk zes bezetten. De Vrije Hapertse Partij heeft drie zetels en PRO5 en VVD hebben er elk twee. Tien van de raadsleden zijn nieuw, terwijl negen ook in de vorige bestuursperiode actief waren.

Ely van Weert uit Netersel vertegenwoordigt de VVD en is vader van twee zoons. Hij wil de komende jaren focussen op het bouwen van woningen, gezonde gemeentelijke financiën en veiligheid. In zijn vrije tijd is hij actief als voetbaltrainer en speler. Als inkoper bij Mobitech BV combineert hij zijn werk met zijn politieke ambities.

Niels Beerens zet zich in voor jongeren

Niels Beerens, woonachtig in Hoogeloon, is raadslid voor het CDA. Hij is docent economie en maatschappijleer op het Pius X-College en wil de stem van jongeren in de politiek vertegenwoordigen. Zijn aandacht gaat uit naar starterswoningen, levendige dorpen en het koesteren van tradities. Naast zijn werk en raadswerk is hij actief als sportcoach en organisator van de Kempencup.

Beide raadsleden hopen een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Ze willen inwoners betrekken bij hun werk door actief te luisteren en aanwezig te zijn bij bijeenkomsten en activiteiten. Ely van Weert noemt zijn huis in Netersel zijn favoriete plek, terwijl Beerens het Pius X-College als zijn persoonlijke favoriet bestempelt.