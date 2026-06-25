Aanslag gemeentelijke belastingen in Den Bosch verzonden

Inwoners en bedrijven in Den Bosch hebben donderdag en vrijdag het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Hierop staan onder andere de WOZ-beschikking, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengsten voor voorzieningen in de stad.

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De aanslagbiljetten zijn verzonden naar inwoners en bedrijven die nog geen aanslag voor 2026, 2025 of 2024 hadden ontvangen. Op het biljet staat informatie over diverse belastingen, waaronder de onroerende-zaakbelasting (OZB), die wordt berekend op basis van de WOZ-waarde. Deze waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld.

De WOZ-beschikking informeert huiseigenaren en gebruikers van panden over de waarde van hun woning of bedrijfspand. De WOZ-waarde is openbaar en kan worden ingezien via het WOZ Waardeloket, een online platform. Op de website van de gemeente Den Bosch is ook een taxatieverslag beschikbaar, waarin de onderbouwing van de waarde wordt uitgelegd.

Bezwaar of aanpassing

Wanneer inwoners het niet eens zijn met de WOZ-waarde, kunnen zij dit bespreken met een taxateur via een contactformulier op het Digitaal Loket. Dit formulier kan tot en met 8 augustus 2026 worden ingevuld. Als de waarde onjuist blijkt, wordt deze aangepast. Mocht dit niet voldoende helpen, dan is het mogelijk om bezwaar te maken via de gemeentelijke website.

Betaling en kwijtschelding

De aanslag moet betaald worden, maar wie een laag inkomen heeft en weinig vermogen kan kwijtschelding aanvragen. In dat geval hoeft de belasting geheel of gedeeltelijk niet betaald te worden. Meer informatie over betaling, automatische incasso en kwijtschelding staat op de website van de gemeente.

De gemeentelijke belastingen worden gebruikt voor het financieren van voorzieningen in Den Bosch, zoals infrastructuur, afvalbeheer en andere gemeentelijke diensten.