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Verfrissende lekkage bij Albert Heijn in Goirle

Vandaag om 11:45 • Aangepast vandaag om 12:19
Water uit het plafond bij de Albert Heijn in Goirle (Beeld: Tiktok @gigi.h013)
Water uit het plafond bij de Albert Heijn in Goirle (Beeld: Tiktok @gigi.h013)

Bij supermarkt Albert Heijn in Goirle was het woensdagavond spontaan heel verfrissend. Op beelden op social media is te zien dat er water vanuit het plafond naar beneden is gekomen. 

Profielfoto van Rowan Krause
Geschreven door
Rowan Krause

Het water stroomde flink door de plafondplaten heen. Sommige mensen zagen er wel de voordelen van in: gratis verkoeling!

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