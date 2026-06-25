Verfrissende lekkage bij Albert Heijn in Goirle

Bij supermarkt Albert Heijn in Goirle was het woensdagavond spontaan heel verfrissend. Op beelden op social media is te zien dat er water vanuit het plafond naar beneden is gekomen.

Het water stroomde flink door de plafondplaten heen. Sommige mensen zagen er wel de voordelen van in: gratis verkoeling!

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Tiktok te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren