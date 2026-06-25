Extra maatregelen vanwege de hitte voor Spoorpark LIVE

De organisatie van het festival Spoorpark LIVE neemt extra maatregelen vanwege de tropische temperaturen van vrijdag en zaterdag.

Bezoekers mogen een leeg PET-flesje van maximaal 0,5 liter meenemen naar het festivalterrein. Dat kan worden gevuld bij de drinkwaterpunten in de buurt van de toiletten.

Ook is het toegestaan om een klein flesje zonnebrand mee te nemen. Wie dat niet bij zich heeft, kan op het terrein gebruikmaken van de voorzieningen die de organisatie beschikbaar stelt.

Daarnaast zijn er op het terrein verschillende schaduwplekken ingericht. De organisatie adviseert bezoekers luchtige kleding en een hoofddeksel te dragen. Voel je je door de hitte niet goed, meld je dan bij de EHBO.

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