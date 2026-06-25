Koud modderbad voor varkens en icepack voor cavia's in Rosmalen

De varkens bij kinderboerderij 't Veldje in Rosmalen kunnen hun geluk niet op. Ze genieten van een lekker koel modderbadje. Om varkens te beschermen tegen de zon worden ze soms ook ingesmeerd, maar bij de kinderboerderij in Rosmalen doen ze dat niet.

"Dat doen ze zelf met de modder", zegt vrijwilliger Martin van Briemen. "Het komt weleens voor dat varkens worden ingesmeerd en het kan helpen, maar het is niet nodig als ze kunnen badderen in de modder."

Ook de cavia's en konijnen kunnen rekenen op verkoeling: zij krijgen icepacks, waar gretig gebruik van wordt gemaakt op de kinderboerderij in Rosmalen. Veel andere dieren rusten uit in de schaduw.

Volgens Martin zouden we als mens eens wat meer van de dieren moeten leren. "Dieren weten van nature wat ze moeten doen. Dat is zich vooral niet druk maken en voor ons is dat een beetje moeilijk." Dieren eten, drinken en liggen. "Dat ga ik dadelijk ook doen!", zegt Martin.

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