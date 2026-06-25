Advertentie
Gemeente Gilze en Rijen verkoopt grond aan Enexis Netbeheer
Vandaag om 12:05
De gemeente Gilze en Rijen heeft plannen om een perceel grond nabij de Venneweg in Rijen te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. Het gaat om een stuk grond van ruim 22 vierkante meter.
De grondverkoop betreft een gedeelte van het perceel dat bij het kadaster is geregistreerd onder sectie B, nummer 5047. De gemeente ziet Enexis Netbeheer als de enige geschikte partij voor de aankoop, omdat deze verantwoordelijk is voor aanleg, onderhoud en beheer van het energienet.
Enexis Netbeheer heeft deze grond nodig voor infrastructurele voorzieningen die het energienet verbeteren en in stand houden. Andere belangstellenden kunnen zich niet aanmelden via reguliere bezwaarprocedures. Alleen via een kort geding kan bezwaar worden aangetekend, binnen een termijn van drie weken na publicatie.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie