Gemeente Gilze en Rijen verkoopt grond aan Enexis Netbeheer

De gemeente Gilze en Rijen heeft plannen om een perceel grond nabij de Venneweg in Rijen te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. Het gaat om een stuk grond van ruim 22 vierkante meter.

Gevonden voor jou

De grondverkoop betreft een gedeelte van het perceel dat bij het kadaster is geregistreerd onder sectie B, nummer 5047. De gemeente ziet Enexis Netbeheer als de enige geschikte partij voor de aankoop, omdat deze verantwoordelijk is voor aanleg, onderhoud en beheer van het energienet.

Enexis Netbeheer heeft deze grond nodig voor infrastructurele voorzieningen die het energienet verbeteren en in stand houden. Andere belangstellenden kunnen zich niet aanmelden via reguliere bezwaarprocedures. Alleen via een kort geding kan bezwaar worden aangetekend, binnen een termijn van drie weken na publicatie.