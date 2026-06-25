Parkeerplaats Hooge Zwaluwe dicht voor Zomeravondconcert

Op 8 juli sluit de gemeente Drimmelen tijdelijk een parkeerplaats in Hooge Zwaluwe vanwege een concert.

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De gemeente Drimmelen heeft besloten dat de parkeerplaats naast Poolsestraat 13 in Hooge Zwaluwe tijdelijk niet gebruikt mag worden. Dit gebeurt vanwege het Zomeravondconcert van Muziekvereniging Concordia. Het parkeerverbod geldt op dinsdag 8 juli 2026 van zes uur ’s avonds tot tien uur ’s avonds.

Het is mogelijk dat de afsluiting korter of langer duurt, afhankelijk van hoe lang het concert duurt. Bezoekers van het evenement wordt aangeraden rekening te houden met de beperkte parkeermogelijkheden in de omgeving.