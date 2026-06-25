Verkeersmaatregelen Ruitersvaartseweg Terheijden vanwege jubileum SV Terheijden

De gemeente Drimmelen heeft tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld op de Ruitersvaartseweg in Terheijden. Dit gebeurt op 2 juli 2026 vanwege het 100-jarig bestaan van SV Terheijden.

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De Ruitersvaartseweg in Terheijden wordt op 2 juli 2026 tijdelijk afgesloten en er geldt een parkeerverbod. Dit is ter hoogte van SV Terheijden en geldt van vijf uur 's middags tot elf uur 's avonds. Het kan langer of korter duren, afhankelijk van de situatie.

De maatregelen zijn ingesteld vanwege de viering van het 100-jarig jubileum van sportvereniging SV Terheijden. Bezoekers worden geadviseerd rekening te houden met de afsluiting en beperkte parkeermogelijkheden in de buurt.