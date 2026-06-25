Deze musea openen hun deuren als koele toevlucht tijdens hitte

Deze week openen een aantal Brabantse musea hun deuren om af te koelen. Zo kan je de aankomende dagen gratis terecht in het Design Museum in Den Bosch of het Stedelijk Museum in Breda.

Vrijdag en zaterdag kunnen mensen gratis naar het Design Museum Den Bosch. "In de museumzalen is het heerlijk fris, waardoor iedereen even kan ontsnappen aan deze tropische temperaturen."Het museum is deze dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Alle inwoners van Breda mogen vanaf vandaag tot en met aanstaande zondag gratis naar binnen bij Stedelijk Museum Breda.

Binnen is het 22 tot 23 graden: de ideale temperatuur voor het behoud van de collectie én een fijne plek om even af te koelen. "Veel huizen zijn niet hittebestendig; daarom bieden wij graag een koele plek aan", laat het museum weten.

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