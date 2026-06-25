Kermisfeest Herpen krijgt vergunning voor editie 2026

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor het Kermisfeest Herpen 2026. Het evenement vindt plaats van 26 tot en met 30 juni op het Alard van Herpenplein.

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Het Kermisfeest in Herpen heeft groen licht gekregen voor de editie van 2026. De gemeente Oss heeft hiervoor een evenementenvergunning afgegeven met kenmerk CLZ-00023327.

Het feest zal plaatsvinden op het Alard van Herpenplein van vrijdag 26 juni tot en met dinsdag 30 juni. Het besluit is op 22 juni genomen en een dag later verzonden.